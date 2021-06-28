On Numara çekilişi saat kaçta? İşte 28 Haziran On Numara çekilişi sonuç ekranı!

28 Haziran 2021 tarihli On Numara çekilişi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı izlenebilen çekilişin bugün saat kaçta olacağını sorguluyor. Öte yandan sonuçların belli olmasının ardından kupon sorgulamasının nasıl yapılacağı da araştırılıyor. İşte, On Numara çekilişi ve sonuçları hakkında bilgi...

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak.

On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

Bu akşamki On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

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ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

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