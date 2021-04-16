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Haber Giriş: 16.04.2021 - 07:34 | Son Güncelleme:

On Numara çekilişi saat kaçta? İşte 16 Nisan On Numara çekilişi sonuç ekranı

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On Numara çekilişi saat kaçta? İşte 16 Nisan On Numara çekilişi sonuç ekranı

En çok rağbet gören şans oyunlarından Şans On Numara'da bu haftanın ikinci çekilişi için geri sayım başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekilişin ardından sahibini bulacak büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, çekilişin başlama saatini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta?

 16 Nisan 2021 tarihli On Numara çekilişi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı izlenebilen çekilişin bugün saat kaçta olacağını sorguluyor. Öte yandan sonuçların belli olmasının ardından kupon sorgulamasının nasıl yapılacağı da araştırılıyor. İşte, On Numara çekilişi ve sonuçları hakkında bilgi...

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak.

On Numara çekilişleri Pazartesi ve cuma olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

Bu akşamki On Numara çekilişi saat 20:30'da gerçekleştirilecek.

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