On Numara çekilişi saat kaçta? İşte 16 Nisan On Numara çekilişi sonuç ekranı

16 Nisan 2021 tarihli On Numara çekilişi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı izlenebilen çekilişin bugün saat kaçta olacağını sorguluyor. Öte yandan sonuçların belli olmasının ardından kupon sorgulamasının nasıl yapılacağı da araştırılıyor. İşte, On Numara çekilişi ve sonuçları hakkında bilgi...

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak.

On Numara çekilişleri Pazartesi ve cuma olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

Bu akşamki On Numara çekilişi saat 20:30'da gerçekleştirilecek.

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