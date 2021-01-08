On Numara çekilişi saat kaçta? 8 Ocak On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak

8 Ocak 2021 tarihli On Numara çekilişi öncesi araştırmalar hız kazandı. Pazartesi ve cuma günleri yapılan On Numara çekilişinin bu akşam saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. İşte, bu akşamki

On Numara çekilişine dair ayrıntılar...

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçlarını 20:00'da belli olacak.

On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.