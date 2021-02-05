On Numara çekilişi saat kaçta? 5 Şubat On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak

On Numara sonuçları bu akşam yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak. Çekiliş saat 20:00’de gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından On Numara sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com’da açıklanacak. 5 Şubat On Numara çekilişi açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

On Numara çekilişi bugün saat 20:00'de yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.