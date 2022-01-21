On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildiKoronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildi#Koronavirüs
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulunduCovid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!#COVID-19
2 ayın zirvesini görmüştü Altın fiyatlarında sürpriz hareket2 ayın zirvesini görmüştü! Altın fiyatlarında sürpriz hareket#Altın Fiyatları
Ve kar yağışı İstanbula giriş yaptı: Hava bir anda karardıVe kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı: Hava bir anda karardı#Meteoroloji
Ömür hemşireye kahreden veda... Katil tutuklandıÖmür hemşireye kahreden veda... Katil tutuklandı!#Kartal
Rusya - Ukrayna gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizRusya - Ukrayna gerilimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabiliriz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Akar duyurdu: Karşı operasyonlar başladı 18 terörist etkisiz hale getirildiBakan Akar duyurdu: Karşı operasyonlar başladı! 18 terörist etkisiz hale getirildi#Milli Savunma Bakanı
Kritik zirve sonrası dikkat çeken sözler... Gergin başladı, umutsuz bittiKritik zirve sonrası dikkat çeken sözler... Gergin başladı, umutsuz bitti!#ABD
Hong Kongdan gelen haber korkuttu, yeni salgın endişesiHong Kong'dan gelen haber korkuttu, yeni salgın endişesi!#Koronavirüs
İstanbulun göbeğinde turist çifte taksici dehşeti Para üstünü vermedi, kaçırdı, saçından sürüklediİstanbul'un göbeğinde turist çifte taksici dehşeti! Para üstünü vermedi, kaçırdı, saçından sürükledi#İstanbul
Validen peş peşe mesajlar... Dikkat İkinci dalga uyarısı...Vali'den peş peşe mesajlar... Dikkat! İkinci dalga uyarısı...#Gaziantep
Şaşırtan sözler: Evde yemek yapmamŞaşırtan sözler: Evde yemek yapmam#Eren Kaşıkçı
Hurda topladığı motosikleti çalınan kadına Bakan Kurumdan hediyeHurda topladığı motosikleti çalınan kadına Bakan Kurum'dan hediye#Eskişehir
Adele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorumAdele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorum#Adele
‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!#İşitme Kaybı
HABERLERGündem Haberleri

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#On Numara#Milli Piyango#İkramiye

On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirilecek. On Numara çekilişini Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir

‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!

#İşitme Kaybı
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulundu

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

#COVID-19
Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

#Pamela Anderson

BAKMADAN GEÇME!

‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir

‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!

#İşitme Kaybı
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulundu

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

#COVID-19
Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

#Pamela Anderson