On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Stefano Napoleoni
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
Borsa İstanbuldan tarihi rekor Tüm zamanların en yükseği...Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Tüm zamanların en yükseği...#Borsa İstanbul
ABden koronavirüs ilacı için flaş adım Değerlendirme başladıAB'den koronavirüs ilacı için flaş adım! Değerlendirme başladı#Koronavirüs
AK Parti Milletvekili İmran Kılıça son vedaAK Parti Milletvekili İmran Kılıç'a son veda#AK Parti
Küçük Müslümeden acı haber geldi Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...Küçük Müslüme'den acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...#Müslüme Yağal
FETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: Hacamat yaptırmaya geldikFETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: 'Hacamat' yaptırmaya geldik#FETÖ
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
Atlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun varAtlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun var!#Murat Yıldırım
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
HABERLERGündem Haberleri

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#On Numara#Milli Piyango#İkramiye

On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirilecek. On Numara çekilişini Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19