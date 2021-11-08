On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
CHPnin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Partiden tepki: Rezilliği savunuyorlarCHP'nin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Parti'den tepki: Rezilliği savunuyorlar#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Kabine toplandı... Gündem yoğunKabine toplandı... Gündem yoğun#Kabine Toplantısı
Sosyal medyadan anket başlatmıştı Hisselerde sert düşüşSosyal medyadan anket başlatmıştı! Hisselerde sert düşüş#Elon Musk
20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi#ABD
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Ölümü dünyayı yasa boğmuştu... Giydiği son kostüm açık artırmada satıldıÖlümü dünyayı yasa boğmuştu... Giydiği son kostüm açık artırmada satıldı #Amy Winehouse
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücretMilyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
Resmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABDyi ayağa kaldırdıResmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı! #Çin
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevapBurak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Fotoğraflı cevap#Burak Özçivit
Ayrılık kısa sürdü: Çok seviyorumAyrılık kısa sürdü: Çok seviyorum!#Sermiyan Midyat
HABERLERGündem Haberleri

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#On Numara#İkramiye#Milli Piyango

On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirilecek. On Numara çekilişini Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#İkramiye#Milli Piyango

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini