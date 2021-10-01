On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda trafik kilit Yüzde 80e ulaştıİstanbul'da trafik kilit! Yüzde 80'e ulaştı#İstanbul
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıçın davasında flaş gelişmeEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın davasında flaş gelişme!#Emre Aşık
Bakan Muş duyurdu İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilkBakan Muş duyurdu! İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilk#İhracat Rakamları
Bu fotoğraf gerçek Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyorBu fotoğraf gerçek! Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyor #Hawaii
Binlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede Yeni bir salgın mıBinlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede! Yeni bir salgın mı?#Kuş Gribi
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Tepki çeken olayda yeni gelişme O kaymakam, öğretmenden özür dilediTepki çeken olayda yeni gelişme! O kaymakam, öğretmenden özür diledi#Artvin
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
HABERLERGündem Haberleri

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş! On Numara sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#On Numara#Milli Piyango#İkramiye

On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirilecek. On Numara çekilişini Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Milli Piyango#İkramiye