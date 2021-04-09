On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 9 Nisan On Numara sonuçları millipiyangoonline.com'da belli oldu!
On Numara sonuçları düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen 9 Nisan tarihli On Numara çekilişinde 245.260,65 TL ikramiyeyi 3 kişi kazandı. Haftanın son On Numara çekilişi sonrası gözler On Numara sonuç sorgulama ekranına çevrildi. On Numara canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ekranı üzerinden bilet numarası ile sorgulanabilecek. İşte, 9 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
9 Nisan 2021 tarihli On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara sonuçları ile ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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