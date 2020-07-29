On Numara çekiliş sonuçları sorgulama: 29 Temmuz MPİ On Numara sonuçları belli oldu

On Numara sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar şans oyunu tutkunlarını hayallerine kavuşturuyor. Her akşam düzenlenen On Numara çekilişi çarşamba akşamı da Milli Piyango İdaresi'nde tamamlandı. Gözler şimdi 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçlarında. İşte, 29 Temmuz 2020 On Numara sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı.

29 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 952. çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 22.15'te başladı. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda tamamlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar şunlar oldu;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.