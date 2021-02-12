On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da! 12 Şubat On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı
On Numara sonuçları bu akşam yapılan çekiliş sonrası ilan edildi. Sisal Şans tarafından büyük ikramiyesi ile çekilen On Numara'da kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Canlı yayında düzenlenen çekilişin ardından, şans oyunu müdavimlerinin gözü On Numara sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenen çekilişte ikramiye sorgulamaları online olarak gerçekleşecek. İşte, 12 Şubat On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
12 Şubat tarihli On Numara çekilişi bu akşam 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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