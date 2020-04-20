On Numara çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 924. hafta On Numara sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara oyunun çekilişi yapıldı. 924. hafta hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. İşte, çekiliş sonucu belirlenen şanslı numaralar...

On Numara oyununun 924. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 113 bin 649 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 3 bin 936 lira 70'er kuruş, 8 bilen 1568 kişi 193 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 154 kişi 26 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 174 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 449 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy, İzmir'in Karabağlar ve Manisa'nın Sarıgöl ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 10 - 11 - 13 - 15 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 38 - 41 - 44 - 45 - 49 - 55 - 58 - 59 - 65 - 67 - 69 - 71 - 72

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