On Numara canlı çekiliş sonuçlarını MPİ duyurdu: Büyük ikramiye o ile çıktı - 25 Mayıs On Numara sorgulama

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan On Numara çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleşen canlı 929. hafta On Numara çekilişinde, ikramiye kazandıran numaralar çekiliş sonrası erişime açıldı. On Numara oyununda geçtiğimiz hafta 10 bilen 2 kişi, 191 bin 569 lira 70'er kuruş ikramiye kazanmıştı. Gözler şimdi 25 Mayıs On Numara sonuçlarında. İşte, Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama ekranı...

25 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te tamamlandı. 929'ncu hafta On Numara çekilişinde çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;



On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 70 kişi 2 bin 678 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 999 kişi 188 lira 5'er kuruş, 7 bilen 10 bin 451 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 64 bin 750 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 105 bin 789 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Bayraklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

On Numara'da geçen hafta ne olmuştu?

On Numara oyununun 928. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 191 bin 569 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 79 kişi 3 bin 233 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 844 kişi 90'ar lira, 7 bilen 14 bin 138 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 81 bin 826 kişi 4 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 171 bin 35 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Bakırköy ve Kayseri'nin Melikgazi ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara kuponları nasıl yapılır?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.