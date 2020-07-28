On Numara canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu - MPÄ° 951. On Numara sonuÃ§ sorgulama ekranÄ± (28 Temmuz 2020)

On Numara oyununun 951. Ã§ekiliÅŸi, Milli Piyango Ä°daresi'nin Ankara KÄ±zÄ±lay binasÄ± genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Noter heyeti huzurunda 28 Temmuz tarihli On Numara Ã§ekiliÅŸinde 22 ÅŸanslÄ± rakamÄ±n belirlenmesiyle On Numara sonuÃ§ sorgulamalarÄ± hÄ±z kazandÄ±. Ä°ÅŸte, 28 Temmuz 2020 On Numara sonuÃ§larÄ± ve bu gece ikramiye kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralar.

28 TEMMUZ ON NUMARA SONUÃ‡LARI

On Numara oyununun 951. Ã§ekiliÅŸi Milli Piyango Ä°daresi'nce tamamlandÄ±. Noter canlÄ± Ã§ekiliÅŸ heyeti huzurunda tamamlanan Ã§ekiliÅŸin ardÄ±ndan kazandÄ±ran numaralar ÅŸunlar oldu;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adÄ± verilen bu oyunda; oyun kuponlarÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasÄ±ndaki numaralardan, Ã§ekiliÅŸle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayÄ± doÄŸru tahmin edenler ile hiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadÄ±r.

Ä°ÅŸtirakÃ§iler, her bir kolonda, on adet numara iÅŸaretleyerek oyuna katÄ±labilmektedir. Oyuna istenilen sayÄ±da kolonla katÄ±lmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡oklu Ã§ekiliÅŸ iÅŸaretlemek suretiyle aynÄ± numaralar 2, 3 ve 4 Ã§ekiliÅŸ iÃ§in de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seÃ§ ile de katÄ±lmak olanaklÄ±dÄ±r.

On Numara oyunu Ã§ekiliÅŸleri haftada bir kez Pazartesi gÃ¼nleri yapÄ±lmaktadÄ±r. On Numara oyunu Ã§ekiliÅŸlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,HiÃ§bir numarayÄ± doÄŸru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPÄ° Åžubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k ile Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince (Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri 500.000 TL.'ye kadar) Ã¶denmektedir.

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