Ön muhasebeci olarak çalıştığı şirkette pilot oldu | 'Yapamazsın diyenler görünce özür diliyor'

Dünyanın dört bir tarafından yılda yaklaşık 3 milyon turistin ziyaret ettiği ve beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de yaşayan evli Nurgül Tunç Hasçelik, 7 yıl önce ilçede faaliyet gösteren bir sıcak hava balonu şirketinde ön muhasebe elemanı olarak işe başladı.

Lise mezunu olan Hasçelik, şirketin bir yandan ön muhasebesini tutarken, bir yandan hayranlıkla turistleri uçuran sıcak hava balonlarını izledi. Balonları uçuran pilotlara özenen Hasçelik, kendisinin de pilot olabileceğine inanıp, eğitim almaya başladı. Bir yıl boyunca eğitim alan Hasçelik, sıcak hava balon pilotu oldu. Hasçelik, daha önce ön muhasebe elamanı olarak çalıştığı balon şirketinde ilk kadın pilot olarak işe başladı. 4 yıldır pilotluk yapan Hasçelik, yerli ve yabancı turistleri Pamukkale semalarında manzarayla buluşturuyor.

‘BİR KADININ İSTEYİP DE YAPAMAYACAĞI HİÇBİR İŞ YOK’

"Çevremdekiler 'Sen nazik ve kibarsın, sen kadınsın, bu erkek işi yapamazsın' diyenler, bu işi yapabildiğimi görünce özür diliyorlar. Eğitime başladım ve birçok erkekten daha iyi yapabildiğimi anladım" diyen Hasçelik, “Balon firmasında ön muhasebeye bakıyordum. Balonlara hayrandım. Pilotlara özeniyordum. Çok etkilendim. Yapmak istedim. Bir kadın olarak gurur verici bir durum, bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir iş yok. Kadın pilot görenler şaşıyorlar. Genelde erkek görüyorlar. Kadın pilot olunca daha güven verdiklerini söylüyorlar. Kadın pilotlar daha özenli oluyor diyorlar. Bu iş en çok dikkat ve plan gerektiren bir iştir. Güç arkada kalıyor. Hava sert olursa ve dikkatli plan yapmazsak kötü sonuç alınabilir. Dikkat ve plan yapıldığı sürece balonun hiçbir tehlikesi yoktur" ifadelerini kullandı.

Hasçelik ayrıca, Türkiye'de dört mevsim hava şartlarının durumuna göre balonla uçulabilen tek bölgenin Pamukkale olduğunu, günde 30 ile 40 balonun yaklaşık 600 turistle havalandığını da söyledi.