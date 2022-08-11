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Ön lisans başarı puanı nedir? DGS puanına ön lisans başarı puanı ekleniyor mu?

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#Dgs#Dgs Ön Lisans#Dgs Ön Lisans Sonuçları
Ön lisans başarı puanı nedir DGS puanına ön lisans başarı puanı ekleniyor mu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 12:57

2022-DGS sonuçları açıklandı. 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde şimdi tercihler var. İşte, "DGS puanına Önlisans başarı puanı ekleniyor mu?" sorusunun yanıtı...

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2022 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından tercih sürecine dair sorular merak konusu oldu. Peki, DGS puanına Önlisans başarı puanı ekleniyor mu?

DİKEY GEÇİŞ NEDİR?

Dikey geçiş, 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından, 4 yıllık bir açık öğretim ya da örgün eğitim lisans programına geçiş yapmaktır. Örneğin, 2 yıllık muhasebe bölümünü tamamlayan bir öğrenci, 4 yıllık maliye, ekonometri, vb. lisans programlarına geçiş yaparak lisans diploması alabilir.

DGS PUANINA ÖNLİSANS BAŞARI PUANI EKLENİR Mİ?

DGS’ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

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Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

Örnek ÖBP Hesaplaması:

Mezuniyet notu 3.80
3.80 x 25 = 95 (4’lük sistemi 100 ‘lük sisteme dönüştürme)
95 x 0.8 = 76 ÖBP

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