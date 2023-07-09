Ön camdan girip pilotun ölümüne neden olmuştu... O taşın sırrı çözüldü

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Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot Saygın Doğan (38), kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara’da yaşayan babaannesini Kurban Bayramı öncesi ziyaret ettikten sonra İstanbul’a dönmek için 21 Haziran’da yola çıktı. Anadolu Otoyolu’nun Ankara Kahramankazan ilçesi mevkisinde, Saygın Doğan, 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, karşı şeritten fırlayan taş aracının üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan’a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan feci şekilde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralı kurtuldu. Evli ve 1 çocuk babası Saygın Doğan, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

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OTOYOLDAKİ ARAÇLAR TEK TEK TARANDI

Jandarma, kazanın ardından pilot Saygın Doğan’ın ölümüne neden olan taşın sırrını çözmek için inceleme başlattı. Taşın fırladığı tahmin edilen Ankara yönünde kaza saatinde seyreden araçlar, otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kameralarından tek tek tarandı. Son rakam grubu açıklanmayan ‘58 SA (...)’ plakalı beyaz renkli otomobilin yan tarafındaki hasar kameradan tespit edildi. Plaka üzerinde yapılan araştırmada aracın A.D.’ye ait olduğu belirlendi. A.D., Sivas’ta jandarma tarafından gözaltına alındı. A.D., pilotun hayatını kaybettiği kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta aracıyla refüje çarptığını, aracında hafif hasar oluştuğunu, yola devam ettiğinde ileride başka kaza yapan bir araç gördüğünü ancak kendisiyle ilgisi olduğunu düşünmediği için durmadan yola devam ettiğini söyledi. İncelemede A.D.’nin aracıyla refüje çarptığı sırada yola döşenen taşın karşı şeride fırladığı saptandı. A.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Taşın da Karayolları adına taşeron bir firma tarafından yola döşenen taşlardan birisi olduğu belirlendi. Firmanın sorumlusunun da soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Sürücü A.D. ile taşeron firma sorumlusu hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.