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Omzuyla otobüsü durdurmaya çalıştı

#İETT#Otobüs#Beşiktaş

Beşiktaş'ta bir kişi, yola atlayarak İETT otobüsünü omzuyla durdurmaya çalıştı.  O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş’ta meydana geldi. Ferahevler-Kabataş seferi yapan İETT otobüsü, Barbaros Bulvarı’ndan Kabataş istikametine giderken bir kişi tarafından durdurulmak istendi. Yol ortasında durmak istemeyen otobüs sürücüsüne öfkelenen kişi, otobüsün önüne atladı. Omzunu otobüsün ön kısmına dayayarak durdurmaya çalışan kişi, sürücüye ‘in’ ‘kapıyı aç, aşağıda ineceğim’ diyerek otobüsün camını yumrukladı.  

Otobüsü durdurmaya çalışan kişinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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#İETT#Otobüs#Beşiktaş

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