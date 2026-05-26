Ömür uzadı ‘omurga’ yaşlandı

Dünyanın en prestijli tıp kongrelerinden biri olan Global Spine Congress (GSC), ilk kez Türkiye’de gerçekleştiriliyor. 27-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongrenin ana konusu “omurga yaşlanması”. AOSpine Derneği Türkiye Başkan Yardımcısı, Beyin ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Şakir Ekşi, insan ömrünün uzaması ve yaş ortalamasının artmasıyla birlikte omurga yaşlanmasına bağlı tedavi gereksiniminin büyüdüğünü söyleyerek, “İnsanlık için beklenen yaşam süresi uzarken, omurga sağlığının aynı hızda korunamaması tıp dünyasını alarma geçirmiş durumda.

2050 yılına kadar omurga hastalıkları küresel bir halk sağlığı krizi olarak insanlığın en büyük sınavlarından biri olacak. Bu nedenle bu küresel zirve sadece cerrahi tekniklerin değil, insanlığın gelecekte ne kadar sağlıklı hareket edebileceğinin de yol haritasını belirleyecek” diye konuştu.

ERGENLERDE ‘GİZLİ’ SKOLYOZ

Madalyonun diğer yüzünde ise teknoloji kullanımıyla tetiklenen erken yaş omurga hastalıkları yer alıyor. Prof. Dr. Ekşi, telefon ve tablete bakarken yapılan öne eğilmeye dikkat çekerek, “Boyun ağrısı artık ergenlik çağındaki gençlerin hayat kalitesini en çok düşüren, onları günlük hayattan, okuldan ve sosyal yaşamdan en çok alıkoyan 8’inci büyük sağlık problemi. Bu durum, genç yaşta boyun ameliyatlarına giden süreci de hızlandırıyor. Türkiye’de skolyoz (omurga eğriliği) yaygınlığı üzerine geriye dönük yaptığımız bir çalışmada gördük ki skolyoz oranı aslında yüzde 10.4. Yani toplumda gizli kalan skolyoz vakaları tahmin edilenin 5 katı düzeyinde. Bu nedenle tarama programlarının çok daha yaygın ve sistematik hale getirilmesi gerekiyor” bilgisini verdi.

KULAKLIKTA ‘HÖRGÜÇ’ TEHLİKESİ

- Prof. Dr. Ekşi, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında hızla yaygınlaşan büyük kafa üstü kulaklıklar ve dijital ekranların da “boyun hörgücü” gelişimini trajik şekilde erken yaşlara çektiğini vurguladı: “Literatür verileri de kask, VR gözlüğü ve kafa üstü kulaklık gibi baş bölgesine ek yük getiren ekipmanların ağırlığı ile boyun kaslarının yorulma süresi arasında ters bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani başı öne eğen ekran bağımlılığına eklenen bu ağır kulaklıklar omurga üzerindeki mekanik yükü katlayarak işgücü kaybına yol açacak kronik hastalıklara zemin hazırlıyor.”