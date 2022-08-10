Ömür hemşirenin katiline ömür boyu hapis istendi

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İstanbul Kartal’daki Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez (33) 20 Ocak’ta başından 4 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Katil Rahmi Uygun bir kafede iki arkadaşıyla ile birlikte yakalandı. Rahmi Uygun, Ömür hemşire ile iki yıl önce internetten tanışıp sevgili olduklarını iddia ederek, “Evlilik kararı almıştık. İki aylık hapis cezamı yatmak üzere cezaevine girerken evlilik hazırlıkları için 187 bin lira verdim. Cezaevinden çıktığımda bana soğuk davrandı ve paramı geri vermedi. İstanbul’a konuşmak için gelmiştim” demişti. Ömür hemşire ile Rahmi Uygun’un telefonlarında inceleme yapılmıştı. Uygun, Ömür hemşireyi defalarca silahlı fotoğraflarını göndererek tehdit etmişti.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

Uygun’un telefonundan Ömür Erez’in ev ve işyeri adresleri ile kişisel bilgilerini arşivlediği de ortaya çıkmıştı. İddianamede, Ömür hemşirenin Fransa’da yaşayan kardeşi Menderes Erez, ifadesinde “Ablamı aradım. Türkiye’ye gelip birlikte şikâyetçi olabileceğimizi söyledim. Ablam ‘Ben bu adamdan korkuyorum. Bu adam tutuklanmazsa bize zarar verir” dedi.

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ARKADAŞLARI YARDIM ETMİŞ

İddianamede, Rahmi Uygun’un cinayeti tasarlayarak işlediği belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 3 yıl hapis verilmesi gerektiğini belirtti. İddianamede Uygun’a yardım eden arkadaşları Musa Teymür ve Yücel Özcan’ın da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.