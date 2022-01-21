Ömür hemşire katledildi

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İSTANBUL’da yine bir kadın erkek vahşetine kurban gitti... Hemşire Ömür Erez (33) her zaman olduğu gibi dün yine, görev yaptığı Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. Saat 13.30’da 1 çocuk annesi hemşire Erez’in yanına bir süredir kendisini rahatsız eden Rahmi Uygun (39) geldi. Merkezin dışında yaklaşık yarım saat konuşan Erez ve Uygun tartıştı. Tartışma sonrası Ömür Erez, merkeze geri döndü. Peşinden gelen Rahmi Uygun, tabancasını çıkartarak o sırada su içen Erez’e ateş etti. Erez başından vurulurken, Uygun kaçtı. İlk müdahalesi sağlık merkezinde yapılan Erez, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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BÖREKÇİYE GİTTİ

Cinayet sonrası bir börekçiye giden Uygun, arkadaşı Musa T. ile buluştu. İkili bir süre sonra börekçiden çıkarak bir otomobille uzaklaştı. Rahmi Uygun ve Musa T. daha sonra gittikleri Bağcılar’daki bir kafede yakalandı. Rahmi Uygun’un poliste, ‘kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik’ suçlarından 20 kaydı olduğu ortaya çıktı.

‘BORCU VARDI’ İDDİASI

Konya’dan kiraladığı otomobille İstanbul’a geldiği belirlenen Rahmi Uygun’un ilk ifadesinde, “İnternetten tanışıp sevgili olmuştuk. Bir yıl önce ayrıldık. Bana 200 bin lira borcu vardı. Parayı vermedi ve beni rencide edici kelimeler kullandı. İstanbul’a gelince ilk olarak telefonla paramı istedim. Tartışınca yanına gittim” dediği öğrenildi.

‘TEHDİT EDİYORDU’

Görgü tanığı Mevlüt Koç ise, “Kız bana ‘Konya’dan belalım geldi, gel’ dedi. Hemen içeri girdim. ‘Polisi ara gelsin, alsın’ dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmekti. Ama kız istemiyordu bunu. Konuşuyordu kızla. Vurdu sonra kaçtı” diye konuştu.