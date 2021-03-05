Ömür Gedik iki yıldır mücadele ettiği hastalığı anlattı: Bilinen bir tedavisi yok

Ömür Gedik ‘bilinen bir tedavisi yok’ dediği ve iki yıldır mücadele ettiği hastalığıyla ilgili yaşadıklarını anlattı.



“Pandemi sürecinde evde olmak çok iyi geldi” diyen Ömür Gedik, “Sevdiklerimizin değerini daha iyi anladık” şeklinde konuştu.



Ömür Gedik, dünyanın dört bir tarafındaki müzelerin pandemi dönemini anlatan müze hazırlığıyla ilgili olarak “Sizin böyle bir müzeye koymak istediğiniz parça ne olurdu” sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.



Hayvan hakları yasasına dair tartışmalara değinen Ömür Gedik 11 Mart tarihinde TBMM’de çok önemli bir toplantı yapılacağını belirtti.



Hayvan haklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömür Gedik “6. Madde kırmızı çizgimiz” diyerek Avrupa ve ABD’yi örnek gösterdi, benzer uygulama nedeniyle pişman olduklarını ifade etti.



20’den fazla kedisi olduğunu ifade eden Ömür Gedik hayvan sahipliğine dair kısıtlama tartışması sonrasında “Bunu söylemeye korkuyorum” dedi.



“Barınaklar maalesef sürgün yeri” diyen Ömür Gedik konuyla ilgili neler yapılabileceğine dair tavsiyelerini de Hürriyet Bizimle izleyicileriyle paylaştı.



“Hayvan hakları yasasıyla hayatımızda ne değişecek” sorusunu cevaplayan Ömür Gedik “Yasa ile toplu katliamlar durur” dedi.



Eğitimin önemine değinen Ömür Gedik, “Çevre bilinci – hayvan hakları müfredata girmeli. Zorunlu derslerden biri olmalı” şeklinde konuştu.

Bülent Ersoy’un son günlerde çok konuşulan kürküyle ilgili net konuşan Ömür gedik, “Kürk bir görgüsüzlüktür” ifadelerini kullandı.