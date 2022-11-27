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Ömür Gedik, Bakan Soylu'dan söz aldı... Barınakların 7/24 izlenmesi kabine gündemine girecek

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#Hayvan#Barınak#Kamera
Ömür Gedik, Bakan Soyludan söz aldı... Barınakların 7/24 izlenmesi kabine gündemine girecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 21:17

Konya barınağında yaşanan üzücü olayların ardından HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Yarın Ankara’da yapılacak kabine toplantısında ülke çapında tüm barınaklara ve rehabilitasyon merkezlerine 7/24 kayıt alacak kamera sistemleri takılmasının ele alınmasının sözünü aldı…

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Gedik, kabinede görüşülmesini ve yer verilmesini istedikleri konuları da şöyle sıraladı.

* Belediyeler tarafından yapılan usulsüz toplamaların durdurulması. Sadece agresif, hasta ve yaşlı hayvanların barınaklara getirilmesi

* Türkiye çapında sistemli bir kısırlaştırma kampanyası başlatılması.

* Kısırlaştırmalarda bir çok belediyede hayvanlar anesteziden uyanmadan kalabalık kafeslere bırakılıyor. Uyanma ve iyileşme alanlarının yapılması.

* Kısırlaştırılan hayvanların diğer belediye sınırlarına, ormana ya da çöplüğe değil, alındıkları yere bırakılması

* Hayvan hakları derneklerinin ve hayvanseverlerin barınak girişlerine izin verilmesi. Gönüllülerle ortak çalışmaların yapılması

* Koca İstanbul’da bile yaklaşık 20 belediyenin içinde veteriner işleri müdürlüğü bile yok! Yasalar çiğneniyor! Veteriner işleri müdürlüklerinin kurulması ve belediyelerde veteriner hekim bulundurulması

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* Belediye barınaklarında havalandırma sorunu var. Barınaklarda şu anda en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Hayvanlar birbirlerine hastalık bulaştırıyor. Havalandırmaların iyileştirilmesi

* Barınakların çoğunda ısınma sistemi sorunu var. Hasta hayvanın zaten ateşi düşük. Buz gibi ortamda hareketsiz kaldıklarında donarak ölüyorlar. Isınma probleminin çözülmesi

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* Kafes sayıları arttırılmalı. Küçük taşıma kutularında kedilerin haftalarca kaldığı barınaklar var. Ek kafes alınması

* Konya örneğinde gördüğümüz gibi barınak görevlileri kedileri kutularla değil ağzı kapalı poşetlerle taşıyor. Torbayla hayvan taşınır mı! Bu zulüm kabul edilemez. Ek ekipman alınması ve bunun bir daha olmayacak hale getirilmesi

* Barınaklara sadece ve sadece hayvansever personel ve hayvansever veteriner hekim alınması. Mevcut personelin acil eğitimden ve sorgudan geçirilmesi

* Personel yetersizliği nedeniyle barınaklarda temizlik, besleme, bakım ve kısırlaştırma yapılamıyor. Barınaklarda yeterli personel ve veteriner hekim bulundurulması

* Kafeslerde yıkama yaparken hayvanlar ıslatılıyor ve öyle bırakılıyor. Buna özellikle dikkat edilmesi

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* Irk Hayvan üretiminin ve satışın durdurulması

* Kişisel ve özel şirketler bazında sokak hayvanı sahiplendirilmelerinin teşvik edilmesi

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#Hayvan#Barınak#Kamera

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