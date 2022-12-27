‘Ömür boyu garantili’ merdiven altı tedavi

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Uzmanlar, hastaların tedaviye gittiklerinde dikkat etmesi gerekenleri Hürriyet’e anlattı:

DİPLOMASINA BAKIN, O MU

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Tarık İşmen: Merdiven altı kliniklerle ilgili bir sayı vermek mümkün değil. Mutlaka kliniğin de yasal olup olmadığına bakmalıyız. Diploma duvarda asılı mı bakılmalı. Diploma üzerinde diş hekiminin fotoğrafı bulunuyor mu kontrol edilmeli. Muayenehane ya da poliklinik uygunluk belgesi var mı takip edilmeli. Sağlık turizmi adı altında simsarlar hasta getiriyorlar. Son dönemde basına yansıyan ikizler olayı da böyle, kandırılmışlar. Denetim olmayınca müdahaleler diş kayıpları yada tüm ağız kayıplarıyla sonuçlanıyor. ‘Bin liraya ömür boyu garantili implant’ diye reklamlar var. İmplantı bulan adam bile bu garantiyi veremez.

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Türk Cerrahi Derneği Başkanı Ahmet Serdar Karaca: “Dernek olarak bizim bunları denetleme gibi bir yasal prosedürümüz yok ancak duyumlar geldikçe Sağlık Bakanlığı’na bildiriyoruz. En çok İstanbul’da var. Sıklıkla Türk vatandaşı olmayan hem hekim, hem hasta nezdinde olduklarını biliyoruz. Bu sağlık turizmini çok kötü etkiler. Sağlık turizmi yapanların sadece Bakanlığın yetkilendirdiği kişiler olması için çabalıyoruz. Bakanlık gerekenleri yapmaya çalışıyor. Merdiven altı kliniklerde yapılan estetiklerde ölümler bile var.”

RAKAMLARLA DİŞ HEKİMLERİ

- Devletin yıllık diş hekimi atama sayısı 500 ile bin arası.

- Her yıl 10 bin civarında mezun veriliyor. Kıbrıs’ta mezun olanlar da Türkiye’ye geliyor.

- Şu anda 104 diş hekimliği fakültesi eğitim veriyor.

- Özelde 33 bin, kamuda 12 bin, üniversitelerde 3 bin civarında diş hekimi bulunuyor.

SUÇLANAN KLİNİK: HOLLYWOOD SMILE YAPTIK

Danimarkalı hemşire ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen’in dolandırıldıkları ve sağlıklarının bozulduğu iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler dün Zeytinburnu’ndaki Altındiş Kliniği’ne giderek inceleme başlattı. Kliniğin ve çalışanların belge ve diplomaları incelemeye alındı.

Diş kliniğinin sahibi Ömer Türkmen, iddiaları şöyle yanıtladı: “Burası kesinlikle merdiven altı değil. Söz konusu iki hasta 1 ay önce bize ‘Hollywood smile’ isimli bir işlem için geldiler. Bütün doktorlarımız diplomalı ve Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma izinleri var. Elimizde hastanın bize ilk geldiği ve operasyon sonrası halleri var, gayet mutlular.”

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Ömer Türkmen

‘SURİYELİ ELEMAN YOK’

Türkmen, iki kız kardeşin bahsettiği Suriyelilerin kim olduğu sorularına ise,“Suriyeli oldukları söylenen kişilerin bizimle bir alakası yok” yanıtını verdi.Kardeşlerin tedavisini yapan Diş Hekimi İlknur Çavdar ise, “Hastalar buradan çıkarken gayet mutlulardı. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyoruz” dedi.

Diş Hekimi İlknur Çavdar