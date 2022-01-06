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Omikron'un freni patladı! Her beş testten biri pozitif

#Omikron#Koronavirüs#Test
Omikronun freni patladı Her beş testten biri pozitif

Dünya genelinde hızla yayılan Omikron yılbaşının hemen ardından Türkiye’de de etkisini gösterdi, vaka sayıları 70 binlere yaklaştı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, “PCR testi için başvuru sayısı yaklaşık 2 kat arttı. Neredeyse her 5-6 testten 1’i pozitif çıkmaya başladı” diye uyardı...

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Ocak ayında Türkiye’de vakaları tırmandırması beklenen Omikron, yılın daha ilk günlerinde kendisini gösterdi. Günlük vaka sayıları 66 bini aşarken, PCR testindeki pozitiflik oranları da yükseliş gösterdi. Kalabalık yılbaşı kutlamalarının bu hafta içinde vakalara yansıyabileceğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şu bilgileri verdi: “ Vaka artışı Türkiye’nin her yerinde maalesef aynı düzeyde söz konusu olabilir. Kapalı ortamlarda, kurallara uyulmadığı yerlerde hastalığın daha hızlı yayıldığını söylemek mümkün. Ben kendi fakültemden örnek vereyim; Gazi Üniversitesi’nde PCR testi için başvuru sayısı yaklaşık 2 katı arttı. Neredeyse her 5-6 testten 1’i pozitif çıkmaya başladı. Bu da Omikron sürecinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hızlı şekilde vakaların arttığını gösteriyor.”

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Omikronun freni patladı Her beş testten biri pozitif

BİR AN ÖNCE 3. DOZ

Kimilerinin Omikron’un öldürücülüğünün daha az olması nedeniyle ‘Çok da etki yapmayabilir’ diye düşündüğünü vurgulayan Prof. Dr. İlhan, “Ama bir yandan da bir anda bu kadar çok kişinin enfekte olması, kimde ne hastalık yapacağı konusunda koronavirüs ile ilgili halen bilinmezler söz konusu olduğu için, ağır hastalık yapabilir. İster aşılı olalım, ister aşısız bu kadar hızlı bulaşan bir varyant söz konusuyken kurallara riayet etmeliyiz. Hazır ülkemizde 3 ayrı aşı da söz konusuyken, herkesin aşı olması, bir an önce hatırlatma dozlarını yaptırması gerekli” diye konuştu.

‘YILBAŞININ ETKİSİ...'

Prof. Dr. İlhan, yılbaşı öncesi bilim insanları ve devlet görevlilerinin ‘Bir araya gelmeyelim’ ve ‘Kapalı ortamlara dikkat edelim' diye uyarıda bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Ama bir kısım vatandaşımızın maalesef bir araya gelmekten imtina etmediğine, kalabalıkta yakın mesafede bir araya geldiğine şahit olduk. Yılbaşı geçeli 5 gün oldu, bu hafta içinde yılbaşındaki kalabalık maalesef vakalara yansıyabilir. Biraz daha vakalar yukarıya doğru yol alabilir. Örneğin yılbaşı öncesinde bizim fakültemiz hastanesinde sıra daha azken şimdi PCR testi sırasının çok uzadığını söylemek mümkün. Hatta geçen yıl bu günlerde İstanbul ve Ankara'da yaşadığımız gibi sıranın çok olduğuna şahit oluyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız aşılı olsa da olmasa da 'Pandemi bitti' diye düşünmemeli, önlem almayı bırakmamalılar."

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Omikronun freni patladı Her beş testten biri pozitif

HASTANELERE PCR AKINI

Koronavirüs vakaları artınca, test kuyrukları da uzadı. Edirne’de vatandaşlar PCR testi yaptırmak için hastanelere akın etti. Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde uzun kuyruklar oluştu. Test yaptıranların çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının 1500’den fazla olduğu öğrenildi. Hem vaka sayılarında hem de aşılama çalışmalarında ikinci sırada yer alan Ordu’da da hastanelerde test yoğunluğu yaşandı. Virüs bulaştığı şüphesi duyanlar test için sürüntü verdi. (İHA/DHA)

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#Omikron#Koronavirüs#Test

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