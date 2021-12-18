Omikron'da tek silah aşı

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Yayılma hızıyla endişe yaratan Omikron varyantıyla ilgili bir uyarı da Sivas Medicana Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Güler’den geldi: “Çalışmalarda bu varyantın bulaştırıcılığı Delta varyantına göre 40 kat dolayında daha fazla. Bu tabii korkutucu bir durum. Yapılan aşıların virüsü yok etme kapasitesi yüzde 25 seviyelerine düşmüş durumda. 2 doz mRNA yaptırana 3'üncü doz aşı öneriliyor. Dünya birçok kısıtlamaya gidiyor. Ama biz anlamsız bir gevşeme içindeyiz.

TEDBİRLERE DEVAM

Maske, mesafe, hijyen gibi tedbirleri elden bırakmamakta fayda var. Çünkü tedavi bazında elimizde tek silahımız aşı. Aşılarımızı düzenli bir şekilde yaptırıp eksikliklerin tamamlanması gerekir. Aşı karşıtlığına prim vermemek lazım. Aşıların hiçbir yan etkisi olmadığını söylemekte fayda var. Hastanede binlerce aşı yapıldı ama bölgesel kızarıklık, kolda ağrı tarzında gördüğümüz yan etkilerin haricinde bir yan etki ile karşılaşılmadı. Eksik dozu olanlar kesinlikle aşılarını tamamlamalı. Yaptırmayanlar ise mutlaka sağduyulu davranıp yaptırmalı. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95’i zaten aşısız.”

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YILBAŞI UYARISI

DR. Güler, yılbaşında sosyal ortamlarda bir araya gelecekleri de uyardı: “Maske, mesafe ve hijyen kuralları var. Bir ortamda en azından maske kullanılamıyorsa bile mesafeyi korumalı ve el hijyenine dikkat etmeli. Yılbaşı kutlamaları gibi ortamlarda ne yazık ki mesafe de kalmıyor. Yeri geliyor hijyen kuralları bile ihlal ediliyor. Maalesef böyle bir ciddi bunalmışlığın getirdiği aşırı bir gevşeme var. Ama unutmayın pandemi bitmedi.”