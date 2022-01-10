Omikron'da kuluçka süresi 3 gün

Haberin Devamı

Dünyayı etkisi altına alan Omikron varyantında vaka sayısı giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, vaka sayısının arttığını buna karşın hayatını kaybeden kişi sayısının düştüğünü söyledi, İlhan, “Vefat eden kişilerin çok büyük çoğunluğu Omikron varyantı ile enfekte olan kişiler değil, muhtemelen daha önceki varyantların bulaştığı kişiler. Ama geldiğimiz aşamada sayının bu kadar çok olması halen risk olduğunu söylüyor. Başta kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor” dedi.

DELTA DA OLABİLİR

Prof. Dr. İlhan, şöyle devam etti: “Omicron’da kuluçka süresi, şu anki bilgilerimize göre daha kısa gibi görünüyor. Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omikron’da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok da çabuk hasta ediyor, çevreye çok çabuk bulaşıyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkartıyor. Ama vatandaşlar, ‘Temasım oldu üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim’ diye düşünmemeli. Delta varyantı da çok var. Bu yüzden yapılacak en doğru şey korunmak için aşıları olmak.”

Haberin Devamı

KORONA SANIP GRİP ÇIKANLAR

Prof. Dr. İlhan, grip vakalarındaki artışa da dikkat çekti: “Şu soru ile de çok karşılaşıyoruz; ‘Hocam ben grip miyim, koronavirüs müyüm?’ Bunu ayırmak çok zor. Bu şekilde olan vatandaşlarımızın ancak PCR testi vermesi gerekiyor.Kendini koronavirüs zannedip, grip çıkanlar olduğu gibi kendini grip zannedip, koronavirüs çıkanlar da söz konusu olabiliyor.”