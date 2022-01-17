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Omikron'da bir iyi, bir kötü senaryo

#Omikron#Koronavirüs#Tevfik Özlü
Omikronda bir iyi, bir kötü senaryo

Dünyada etkin hale gelen Omikron varyantının, hızlı yayılıp çok sayıda kişiyi hasta etmesiyle bağışıklığı sağladığını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Hastalık geçirilerek bağışıklık kazanılmış olacak gibi duruyor. Ama kötü senaryo da var; hastanelerin dolması, ölümlerin artması gibi” dedi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omikron’un, çok hızlı yayılmasıyla hastalanan çok sayıda kişide bağışıklık oluşacağını söyledi. Prof. Dr. Özlü, salgında biri iyi biri kötü iki senaryo göründüğünü belirterek şöyle devam etti:

İYİ SENARYO:

“Pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor ya da aşıya ulaşılan ülkelerde aşı yaptırmak istemeyenler var. Onlar da bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacaklar gibi duruyor. Eğer ağır bir hastalığı oluşturmazsa şimdi gördüğümüz gibi hafif seyrederse, ölümcül olmazsa hastanelerde doluluk, yoğunluk oluşturmazsa bu dalga, sonuç itibarıyla çok sayıda kişinin bağışıklık hale gelmesine neden olabilir. Önümüzdeki süreçte pandemide ılımlı hale dönüşme ya da süreğen bir hastalığa dönüşme durumu olabilir. Umarım böyle olur. Bu senaryolardan ve olasılıklardan bir tanesi. ‘Böyle olacak’ diyemem ama böyle olabilir.

KÖTÜ SENARYO:

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Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Böyle olacağını öngörenler de var. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez.”

SPORTİF ETKİNLİKLER RİSKLİ

Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakalarda virüsün bulaşma riskinin arttığını da söyledi: “Bütün takımlara baktığımızda her takımda çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Futbol dışındaki diğer sportif müsabakalar da bulaşma açısından risk taşıyor. Çünkü sportif müsabakalarda yarış var. Yani kıran kırana yarış yapıyorsunuz. Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek. Gerek maçlarda gerek antrenmanlarda bu risk var.
Oyuncular ve oradaki destek ekibi arasında yayılıyor.

AÇIK HAVADA DA...

Seyirciler için de aynı şey geçerli. Çünkü tribünde coşku var, insanlar slogan atıyorlar. Kalabalık, yan yanalar mesafeyi koruyamıyorlar. Maske kullanmayanlar var. Dolayısıyla bulaşma riski oralarda yüksek. Mesafenin korunması, maske takılması çok önemli. Açık havada da olsa bunlar önemli.”

 

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