‘Omikron’a 3’üncü doz şart

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Çok hızlı yayıldığı için dünyada yeniden sert önlemler alınmasına neden olan Omikron varyantında uzmanlar, 3’üncü doz aşının şart olduğunu bildirdi.

HIZLA AŞI YAPTIRIN

3. doz aşının mutlaka yaptırılması gerektiğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, “Şu anda herkes ikinci, üçüncü doz aşısını yaptırmış olmalı. Eğer iki doz aşı yapılmış, aradan 3 ay geçmişse mutlaka üçüncü dozları yaptırmak lazım. Çünkü yapılan çalışmalar Omikron’un iki doza rağmen aşıdan çok etkilenmediğini gösteriyor. Ama üçüncü doz aşıda etkilenme oranı yüzde 80’e kadar yükseliyor. İki doz aşıda yüzde 30, yüzde 40’larda ancak etkileniyor. Dolayısıyla üçüncü doz aşıları hızlı bir şekilde yaptırmakta yarar var” dedi. Prof. Dr. Özlü şunları ifade etti:

“Omikron'un daha hafif bir hastalığa neden olduğu söyleniyor. Gelen bilgiler bu şekilde ama daha çok gençlerde hastalık yaptığı yönünde bilgiler var. Ancak bunlar yanıltıcı olabilir. Çünkü Afrika’da ortaya çıktı. Afrika'da nüfus zaten genç, yani genel itibarıyla ve gençlerde zaten hafif seyrediyor.

Avrupa'da da gençlerin çoğu aşısız. Yaşlılarda aşılanma oranı çok daha fazla. Onun için gençlerde görülmesi, aşısız olmaları nedeniyle olabilir. Yani bu, varyantın özelliği olmayabilir.”

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6 AY BEKLEMEYİN

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl de Omikron varyantından korunabilmek için klasik virüse kıyasla 8.4 kat daha fazla antikora ihtiyaç olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kurugöl, “İki doz Sinovac veya iki doz BioNTech olmuş kişiler için 6 ay sonra aşı yapılması kararı alınmıştı. Ancak daha sonra bu süre 3 aya indi. Omikron varyantından korunmak için çok daha yüksek antikora ihtiyaç olduğunu göz önüne aldığımızda özellikle risk grubundaki kişilere 6 ayı beklemeden, hemen üçüncü doz aşının yapılması gerekir” diye konuştu. m DHA

YILBAŞI UYARISI

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Nasıl olsa Omikron daha hafif diye düşünen gençler olabilir. Önlemleri almazsanız, yeni aşınızı olmazsanız, maskenizi takmazsanız, hastalığa yakalanma riskiniz yüksek. Bu enfeksiyonun hafif geçeceğinin bir garantisi yok. Ağır geçirmeyeceğinizi, yoğun bakımlık olmayacağınızı, hatta yaşamınızı kaybetmeyeceğinizi kimse garanti edemez. Bu yüzden lütfen gerekli önlemleri alalım, hatırlatma dozlarımızı yaptıralım, maske takmaya özen gösterelim. Bu şartlarda kapalı alanda yılbaşı kutlamak çok riskli” dedi.