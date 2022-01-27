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‘Omikron zannediliyor, Delta çıkıyor’

#Omikron#Delta#Koronavirüs
‘Omikron zannediliyor, Delta çıkıyor’

Dünyada Omikron’un etkin olmasına rağmen Delta varyantının varlığını sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Virüsü kapanlar Omikron olduğunu zannedip, hastalığı hafif geçireceği fikrine kapılıyor. Ancak Delta’yı kapıp, hastalığı ağır geçirenlerin sayısı oldukça fazla” dedi.

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Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Omikron varyantının çok hızlı yayılımına rağmen, Delta varyantının hayatımızdan tamamen çıkmadığı uyarısında bulundu. Oğuztürk, Hürriyet’e şunları söyledi:

HAYATIMIZDAN ÇIKMADI

“Pandemi sürecinde ortaya çıkan varyantlar arasında bulaştırıcılık özelliği ve yayılım hızı en yüksek varyant olan Omikron, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de baskın hale geldi. Bu varyant Delta’ya göre onlarca kat fazla bulaştırma özelliğine sahip. Bu nedenle de vaka sayıları kat kat arttı. Ülkemizde 70-80 bin düzeyinde vaka pozitifliği var. Salgınla mücadelenin başından bu yana global bir bilgi kirliliği ile de mücadele ediliyor. Omikron varyantı COVID-19 vakaları arasında baskın bir hale geldi ama insanların Delta varyantı ile hastalandığı bir süreç de devam ediyor. Yani, ülkemizde vakaların yüzde 100’ü Omikron ile gerçekleşiyor düşüncesi doğru değil. Omikron’da da zaman zaman ciğer tutulumu görülse de Delta varyantında bu daha sık oluyor. Şu anda virüsü kapanların tamamı Omikron olduğunu zannedip, hastalığı hafif geçireceği fikrine kapılıyor. Ancak ne yazık ki Delta varyantını kapıp, hastalığı ağır geçirenlerin sayısı oldukça fazla. Tedavide geç kalmamak gerekiyor. Ayrıca Omikron nedeniyle de yaşamını yitiren kişiler var. Bu varyantı masum kabul etmemeliyiz.

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UYGUN ORTAM HAZIRLAMAYIN

Kış mevsimi ve yarıyıl tatili nedeniyle insanlar kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyorlar. Bu durumda kurallara uyulmazsa virüs için uygun ortam oluşuyor. Virüs değişikliğe uğrasa bile tedbirler konusunda değişiklik olmadı. Bunlara ek olarak aşılama konusundaki hassasiyetimizi artırmalıyız. En güçlü ilaç aşı.”

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#Omikron#Delta#Koronavirüs

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