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Omikron tatilde taşındı

#Omikron#Koronavirüs#Levent Akın
Omikron tatilde taşındı

Günlük vaka sayılarının ilk defa 90 bini geçtiğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, “Türkiye hâlâ COVID-19 vakaları ile ilgili tehdit altında” diyerek virüsün tatilde şehirlerarası olarak yayıldığını söyledi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, günlük koronavirüs vaka sayılarının ilk defa 90 binlerin üzerine çıktığını belirterek bu durumun hastalığın yaygın olduğu anlamına geldiğini söyledi. Prof. Dr. Akın, şu uyarılarda bulundu:

“90 bin bandında günlük yeni vaka ilan ediyorsanız hastalık halen ülkeyi tehdit ediyor demektir. Bu varyantın en önemli özelliği çok hızlı yayılıyor olması. Yürürken karşılaştığınız pek çok kişi hastalık taşıyıcısı olabilir. Bu yüzden de hastalık şu anda yükselme eğiliminde gibi gözüküyor. Umarım daha fazla yayılmaz. Çok fazla miktarda enfeksiyon vakası varsa toplum muhakkak biraz tedirgin olmalı, dikkatli olmalı ve önlemleri almalı. Omikron varyantının ilk görüldüğü dönemlerden sonra Türkiye'de en azından ölüm sayılarında bir düşme eğilimi vardı ama şu anda ölüm sayılarında da artma olduğuna göre Türkiye gerçekten de hâlâ COVID-19 vakaları ile ilgili tehdit altında.”

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Prof. Dr. Akın, “Okulların 15 günlük sömestr tatiline girmesiyle ciddi bir şekilde toplumda da hareketlenme oldu. Bu hareketlenme şehirler arası oldu. Dolayısıyla hastalığın yoğun olduğu bölgelerden başka bölgelere de enfeksiyon taşıyan kişiler geçti. Türkiye hâlâ COVID-19 riskini yüksek oranda taşıyor" dedi.

GRİPTEN 15 KAT FAZLA

Prof. Dr. Akın, Türkiye'de koronavirüs vakasının, grip enfeksiyonuna yakalananlara göre 15 kat daha fazla olduğuna da dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Şu anda griple COVID-19'un karşılaştırmasını yapmak mümkün değildir. Bizim şu anda dominant (üstün) toplumda soğuk algınlığının, grip benzeri hastalığın, yoğun bakımlara yatışın ve kaybettiğimiz vakaların temel sebebi hâlâ COVID-19 enfeksiyonudur. Günlük yaklaşık 200 kişinin ölümünü bu ülke tolere etmemeli. Bunların ölüm sebebi COVID-19'dur. Hiç azımsanacak bir rakam değil. O yüzden de tehdit çok büyük."

OKULLAR EN AZ BULAŞ OLAN YER

Prof. Dr. Levent Akın, “Restoranlardaki kafelerdeki fütursuzca oturuşlar risk yaratıyor. Okullardaki bulaşma en gerideki yer. Bilim Kurulu okullarla ilgili herhangi bir kapatma ya da süreyi uzatmayla ilgili bir şey düşünmüyor. Okullar toplumda odak olma açısından en dikkatli ve en iyi olanı” dedi.

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#Omikron#Koronavirüs#Levent Akın

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