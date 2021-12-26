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Omikron şehirlerde yayılmaya başladı

#Omikron#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Yayılma
Omikron şehirlerde yayılmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omikron varyantının kalabalık şehirlerde yayılmaya başladığını ifade ederek, “Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10’dan fazlası artık Omikron kaynaklı” dedi.

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Twitter’dan yazılı açıklama yapan Koca, özetle şunları kaydetti:

YENİ VAKALARIN YÜZDE 10’U

Omikron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Önce Afrika’da görülen ve Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılan Omikron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10’una kaynaklık etmiştir. Hızlı yayılan Omikron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa’daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde yeni vakaların yüzde 10’dan fazlası artık Omikron kaynaklı.

HATIRLATMA DOZU

Omikron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz. Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Endişe verici bir durum yok. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı.”

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#Omikron#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca#Yayılma

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