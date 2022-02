Omicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid Utancı

Pandeminin başında önemsediğimiz şey ‘evde kalmak’ idi. Aile üyeleriniz harici diğer kişilerle teması azaltarak riski mümkün olduğunca azaltıyorduk. Bu nedenle de hala seyahat eden, kalabalık toplantılara katılan kişileri gördüğümüzde dikkatli olmadıklarını ve virüsün yayılmasına katkıda bulunduklarını düşünüyorduk. Bu düşünce kalıbı yeni varyantlar ortaya çıksa da devam etti. Bu sebeple de otomatik olarak Covid enfekte olan kişilerin kuralları hiçe saydığı ve pervasız olduğu varsayılıyor.

Vakaların dünya çapında rekor seviyelere ulaşmasıyla Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de artık kendini çok koruyan insanların bile virüse yakalanmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıyor. Son zamanlardaki artış sırasında testi pozitif çıkan pek çok insan için virüs, çok sayıda sorun ile birlikte tatsız bir duyguyu daha körüklüyor: Utanç…

ABD’de 30’lu yaşlarında bir yüksek lisans öğrencisi olan Aline, iki yıldır kendini koronavirüse karşı özenle koruyor. Aşılarını da tam olduktan sonra, Atlanta’ya gerçekleştireceği bir seyahat öncesi yaptığı test onu çok şaşırttı. Testi pozitif çıkmış, yani virüse yakalanmıştı.

Washington Post’a konuşan Aline, virüsü nasıl kaptığını hala merak ediyor ve ihtimalleri düşünmeden edemiyordu. “Acaba cerrahi maske yerine bez maske taktığım için mi virüse yakalandım?”, “Şeker hastalığımı tetikleyen etkileri olur mu?” Kafasında bu sorular ve endişeler dolaşıyordu.

Aklında hala maske konusunda soru işaretleri olanlar için Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz’e sorduk.

Çilesinin en acı veren kısmı ise Covid olduğu için utanması. “Kendimi çok utanmış ve aptal hissediyorum.” diyor ve ailesinde strese neden olduğu için de oldukça üzülüyor. Ayrıca virüse yakalanan kişilere karşı gizlice yargıda bulunması dolayısıyla da utancı katlanıyordu.

DÖRT KİŞİDEN BİRİ COVİD UTANCI YAŞIYOR

Ulusal Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, dört Amerikalıdan birinin Covid-19 utancı yaşadığını söylüyor.

Psikolog Berkay Ateş, insanların, bir başkasının ölümüyle sonuçlanabilme ihtimali yüksek bir enfeksiyonu bireysel dikkatsizlik ve ciddiyetsizlik gibi algılanabilecek bir şekilde kurallara uymadan kapmış olması algısının toplumdan dışlanma ile sonuçlanabileceğini ifade ederek, “Pandeminin başlarında, yasakların en çok olduğu ve bireysel önlemlerin arttığı dönemde hastalığın size bulaşması için bir yerlerde yasak delmek ve bir başkasına bulaştırma konusunda dikkatsiz ve özensiz davranmak gerekiyordu. Ancak normalleşme ile bu algı da yıkılmalı.” dedi ve ekledi:

“En büyük hatamız bunları yaparken mevcut bilgilerin ışığında düşüncelerimizi güncelleyememek oluyor. Bu konular hakkında pandeminin ilk zamanlarında öğrendiğimiz bütün kaideleri yeni bilgilerin ışığında değerlendiremiyoruz. Bunu yapmamızı ise geçmişte öğrenmiş olduklarımız engelliyor. Kesinlikle bugünkü bilgilere adapte olmayı öğrenmek lazım. Hastalığa yakalanmanın bizim bireysel suçumuz veya hatamız olmayabileceği ve bu gerçekliğin toplumsal hatta global bir sorun olduğunu kabullenebilmemiz gerekiyor.”

KURALLARA UYMADIKLARI DÜŞÜNÜLECEĞİNDEN KORKUYORLAR

Omicron bulaştıkça insanlar, enfeksiyonlarının yanlış davranıştan kaynaklanmadığını kanıtlamak için çabalıyorlar. Covid olduklarını söylemeden önce aşılarının tam olduğunu, çok dikkatli olduğunu ve tüm kurallara uyduklarını belirtiyorlar. Bunu yapanların arasında pek çok politikacı, halk sağlığı görevlileri de var. Aralık 2021’de virüse yakalanan ABD’li senatör Elizabeth Warren bunlardan sadece biri…

I regularly test for COVID & while I tested negative earlier this week, today I tested positive with a breakthrough case. Thankfully, I am only experiencing mild symptoms & am grateful for the protection provided against serious illness that comes from being vaccinated & boosted.