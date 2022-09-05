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Ömer Tuğrul İnançer'e veda... Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Tuğrul İnançer#İstanbul#Fatih
Ömer Tuğrul İnançere veda... Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 16:32

76 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, "Mutasavvıf, hukukçu, edebiyatçı, millete hizmet noktasında tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamıza tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İnançer için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Bugün hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında, ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil ölümün ancak ebedi aleme tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik.

Ömer Tuğrul İnançere veda... Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı


Mutasavvıf, hukukçu, edebiyatçı, millete hizmet noktasında tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamıza tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Mekanı cennet olsun.
Ömer Tuğrul İnançere veda... Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı


Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in tabutuna da omuz verdi.

76 yaşında hayatını kaybeden Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alınmıştı.

Ömer Tuğrul İnançere veda... Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı


İnançer'in cenazesi Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı.

Ömer Tuğrul İnançere veda... Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı


Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi.

Ömer Tuğrul İnançere veda... Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

KİMDİR

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Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında Bursa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak 1991’e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı.

Ömer Tuğrul İnançere veda... Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı


Tahsili sırasında özel olarak müzik dersleri aldı. Çeşitli radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı ve konuşmacı olarak ekrana geldi. Birçok yurtiçi ve yurtdışı konserlerde müzik faaliyetlerinde bulundu.

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