Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

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İSTANBUL Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer, dün 05.00 sıralarında Üsküdar Salacak’taki evinde hayatını kaybetti. Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorunu Arama ve Yaşatma Vakfı’nın 1999’dan itibaren başkanlığını yapan, yazar, avukat ve mutasavvıf İnançer’in sevenleri, Karagümrük’teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi’nde bir araya geldi. İnançer’in bugün Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İnançer’in vefatının ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, “Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman’a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun.” dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da paylaşımında “Âlem-i Cemâl’e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî” yazdı.

KİMDİR

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Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında Bursa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak 1991’e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı. Tahsili sırasında özel olarak müzik dersleri aldı. Çeşitli radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı ve konuşmacı olarak ekrana geldi. Birçok yurtiçi ve yurtdışı konserlerde müzik faaliyetlerinde bulundu. Son dönemde bir programda söylediği “Hamile kadınlar sokağa çıkmasın” sözleriyle tartışma konusu olmuştu.

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1703 YILINDA KURULDU

Cerrahiler’in Karagümrük’teki Canfeda Camii Sokağı’nda bulunan dergâhı, Sultan III. Ahmed tarafından 1703 yılında Nureddin Cerrahi için yaptırıldı. Tekkede Tevhidhane, türbe, erkekler bölümü ve kadınlar bölümü bulunuyor. Toplantılara Japonya, İtalya, İngiltere ve ABD’deki müritler de zaman zaman katılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dergâhı ziyaret ederek başsağlığı diledi.

ÜNLÜ İSİMLER TAKİPÇİ İDDİASI

FATİH ilçesine bağlı Karagümrük’teki Cerrahi Dergâhı’nın takipçileri arasında Gökhan Özoğuz, Mazhar Alanson, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Ahmet Özhan ve Ali Taran gibi isimlerin olduğu iddia edilmişti.