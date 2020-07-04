Ömer Saçaklıoğlu kimdir nereli kaç yaşında vefat etti?

Ömer Saçaklıoğlu kimdir sorusu, Doğa Koleji'nin de eski sahibi olan iş insanının hayatını kaybetmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Ömer Saçaklıoğlu kimdir ve neden öldü sorularına yanıt arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Ömer Saçaklıoğlu kimdir nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ÖMER SAÇAKLIOĞLU KİMDİR?

Ömer Saçaklıoğlu, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın almıştı.Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ömer Saçaklıoğlu 62 yaşında vefat etti.