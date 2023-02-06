Ömer Pekin Baran hayatını kaybetti

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Baran uzun süredir Alzheimer ve akciğerindeki tümörle mücadele ediyordu. Ünlü armatör, dün Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde Ulus Mezarlığı’na defnedildi.

Baran Denizcilik’in sahibi olan Ömer Pekin Baran, Deniz Ticaret Odası’nın ve Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın kuruculuğu görevlerinde de bulundu.

Ömer Pekin Baran’ın eşi piyanist Süher Pekinel ile iki çocuğu mahkemelik olmuştu. Pekinel’in, Baran’ın Alzheimer hastalığından faydalanarak malvarlığından haksız kazanç elde ettiğini ileri süren iki çocuğu da babalarının vesayet altına alınması için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, ünlü denizciye iki kez vâsi atamıştı.