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Ömer Pekin Baran hayatını kaybetti

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#Ömer Pekin Baran#Baran Denizcilik#Süher Pekinel
Ömer Pekin Baran hayatını kaybetti
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

Türkiye’nin tanınmış armatörlerinden, ünlü piyanist Süher Pekinel’in 33 yıllık eşi  Ömer Pekin Baran hayatını kaybetti.

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Baran uzun süredir Alzheimer ve akciğerindeki tümörle mücadele ediyordu. Ünlü armatör, dün Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde Ulus Mezarlığı’na defnedildi.

Baran Denizcilik’in sahibi olan Ömer Pekin Baran, Deniz Ticaret Odası’nın ve Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın kuruculuğu görevlerinde de bulundu.

Ömer Pekin Baran’ın eşi piyanist Süher Pekinel ile iki çocuğu mahkemelik olmuştu. Pekinel’in, Baran’ın Alzheimer hastalığından faydalanarak malvarlığından haksız kazanç elde ettiğini ileri süren iki çocuğu da babalarının vesayet altına alınması için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, ünlü denizciye iki kez vâsi atamıştı.

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#Ömer Pekin Baran#Baran Denizcilik#Süher Pekinel

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