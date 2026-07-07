Ömer neden öldürüldü... Daha 19 yaşındaydı

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İSTANBUL Sultangazi’de 5 Temmuz akşamı, iddiaya göre, plakasız motosikletle sokağa gelen şüpheli ile sokakta bulunan arkadaş grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine motosikletli saldırgan belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ömer Faruk Dizman (19) ve Kenan G. yaralandı.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Şüpheli, motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay yerinde yapılan incelemelerde ise şüphelinin kaskı, dolu halde 1 şarjör ve 4 boş kovan bulundu. Şüphelinin bırakıp kaçtığı plakasız motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Saldırının ardından göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Faruk Dizman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Kenan G.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Oğlunun cenazesini almak için Adlı Tıp Kurumu’na gelen baba Refik Dizman, “Akşam mahalleden arkadaşları çağırmıştı, oraya gitti. Sonra bir telefon geldi ‘Vuruldu’ diye. Hastaneye gittik biz de.

‘ARKADAŞ KURBANI OLDU’

Neden dolayı vuruldu, ne için, alacak verecek mevzusu mu yoksa başka bir şey mi biz de bilmiyoruz. Hani bir husumeti mi vardı daha önceden onu da bilmiyoruz bize de bir şey söylemedi, söylese ben bırakmazdım zaten. Oğlum arkadaş kurbanı oldu” dedi.

Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Ömer Faruk Dizman’ın cenazesi Yavuz Sultan Selim Camisi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.