Ömer Koç'tan Batı'nın Gazze ve İsrail tutumuna tepki: Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır

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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Elazığ'da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Koç, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Batı'nın bölgeye yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MAALESEF ARTIK AVRUPA'NIN EN UFAK BİR AHLAKİ İNANDIRICILIĞI KALMAMIŞTIR"

Koç, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e koşulsuz desteğinin Gazze'deki ağır insani tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirterek, Batı'nın tutumunu eleştirdi.

ABD, İngiltere ve AB'nin İsrail'i koşulsuz desteklemesinin, Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımı mümkün kıldığını vurgulayan Koç, "Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır." ifadesini kullandı.

"ÇOK VAHİM NETİCELERİ OLACAK"

Koç, söz konusu yaklaşımın yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayacağını ve tüm dünyayı etkileyebilecek ciddi sonuçlar doğuracağını dile getirerek, "Ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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EKONOMİK DAYANIKLILIK İÇİN TEKNOLOJİ VE FİKRİ MÜLKİYET VURGUSU

Küresel belirsizlik döneminde ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi gerektiğine de değinen Koç, bunun yalnızca üretim kapasitesinin artırılmasıyla sağlanamayacağını ifade etti.

Koç, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve fikri mülkiyetin sahibi olan bir ekonomik yapı kurulmasının zorunluluğuna da işaret etti.

Kalıcı istikrarın ön koşulunun kurum ve kurallarıyla eksiksiz işleyen demokrasi ile hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir düzen olduğunu belirten Koç, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından bu unsurların önemine dikkati çekti.