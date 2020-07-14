Ömer Halisdemir'in hikayesi.. 15 temmuz gecesi kahramanı Ömer Halisdemir kimdir?

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatıyla ilgili bilgileri derledik...

Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirmiştir. Çukurkuyu ‘da okul sonralarında çobanlık yapmıştır. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuk sahibi olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘in aktardığı bilgiye göre, vurduğu komutan Semih Terzi ile Afganistan'da birlikte görev yapmıştır.

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde askerin içindeki bir grup FETÖ mensubunun darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 'dan aldığı emir üzerine alnından vurarak öldürmüştür. Semih Terzi'nin korumaları tarafından Ömer Halisdemir 30 kurşunla şehit edilmiştir. Daha sonra ise askeri darbe yanlısı iki subay öldürülmüş 36'sı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Çeşitli basın kaynaklarında çıkan haberlerde Halisdemir ‘in "darbe girişimin seyrini değiştiren isimlerden" biri olduğu ifade edilmiştir.