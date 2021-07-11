15 Temmuz’un simge isimlerinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in hayatı ‘Ben Ömer’ adıyla belgesel oldu. Antalya Film Festivali’nde “En İyi Belgesel” seçilen Ben Ömer’in ilk özel gösterimi 14 Temmuz’da Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda yapılacak. Ev sahipliğini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yapacağı gösterimin davetlileri arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop da var.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli bordo bereli Ömer Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişimini canlarını vererek durduran 251 kahraman arasındaydı. 15 Temmuz’un simge isimlerinden Ömer Halisdemir’in anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için hayatı belgesel oldu. Mesut Gengeç’in yönetmenliğini yaptığı “Ben Ömer” belgeselinin çekimleri Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde, Çukurkuyu ve İstanbul’da yapıldı.

Ömer Halisdemir daha yeni toprağa verilmişken, şehit evinde taziyeler devam ederken, köyünde baba Hasan Hüseyin Halisdemir başta olmak üzere çocukluk arkadaşları, köylüleri, silah arkadaşları ve güvenlik strateji uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirildi.

BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTILAR

‘Ben Ömer’ belgeseliyle şehit Astsubay Ömer Halisdemir hakkında bilinmeyenler, anı ve fotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıkacak. ‘Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in en büyük hayali neydi, ölümünden sonra hayali nasıl gerçekleşti?’, ‘Şehit olduğu gün babasına telefonda ne söyledi?’, ‘Gözleri yaşartacak ‘iki gül’ hikâyesi neydi?’, ‘Operasyonlara neden hep sazını götürürdü, en çok hangi türküleri çalar, söylerdi?’ gibi sorular ‘Ben Ömer’ belgeselinde yanıt buluyor.

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