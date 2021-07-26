Ömer Halisdemir'e çirkin sözler... İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz kahramanına 'darbeci' dedi

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı çok tartışılacak sözlere imza attı. Bir sosyal medya kullancısının 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir paylaşımını alıntılayan İYİ Partili Sarıtaşlı, ''Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halisdemir olduğunu biliyorsunuz değil mi?'' ifadelerini kullandı.

ÖNCE PAYLAŞIMINI SİLDİ, SONRA HESABINI KAPATTI

Attığı tweet sonrası büyük tepki alan Sarıtaşlı paylaşımını sildi. Sosyal medya kullanıcıları İYİ Partili Sarıtaşlı'ya 15 Temuz şehitleri ve Ömer Halisdemir'e hakaret ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Sarıtaşlı, tepkiler üzerine hesabını kapattı.

İYİ PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti harekete geçti. İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevkedildiğini açıkladı. Söz konusu paylaşımı akıl ve vicdan sahibi hiç bir Türk vatandaşının kabul edemeyeceğini belirten Sağol, ''Bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz'' ifadelerini kullandı.

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