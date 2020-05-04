Ömer Döngeloğlu nereli ve kimdir? Corona ile mücade eden Ömer Döngeloğlu öldü mü?

Ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu Corona virüsü (Koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybetti. Ramazan aylarında ve dini günlerde ekran başında yer alan pek çok izleyicinin yakından tanıdığı Ömer Döngeloğlu, bir süredir Başakşehir Şehir Hastanesi'nde Koronavirüs tedavisi görüyordu. Vefat haberine inanamayan pek çok kişi, internet üzerinden 'Ömer Döngeloğlu öldü mü?' ve 'Ömer Döngeloğlu vefat mı etti?' sorularıyla araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu kimdir nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte, yaklaşık 15 yıldır ekranlarda yer alan ünlü ilahiyatçının hayatına dair bazı bilgiler

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR VE NERELİ?

Ekran başındaki vatandaşların dini programlar ile tanıdığı Ömer Döngeloğlu, Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. . Bir televizyon kanalında yaptığı dini içerikli yayınlar ile tanınan Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

İstanbul’da yaşayan Ömer Döngeloğlu, evli ve 5 (beş) Çocuk Babasıydı.

ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN ESERLERİ