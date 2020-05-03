Ömer Döngeloğlu öldü mü? Ömer Döngeloğlu kimdir nereli ve kaç yaşında vefat etti?

Ekran başındaki vatandaşların dini programlar ile tanıdığı Ömer Döngeloğlu, Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından pek çok vatandaş, ünlü ilahiyatçının biyografisini araştırmaya başladı. Peki, Ömer Döngeloğlu kimdir ve kaç yaşında vefat etti? İşte, Ömer Döngeloğlu hakkında detaylı bilgiler

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Bir televizyon kanalında yaptığı dini içerikli yayınlar ile tanınan Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

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