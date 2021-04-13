Ömer Döngeloğlu kimdir, ne zaman öldü? Ömer Döngeloğlu Ramazan ayının ilk gününde anılıyor
Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu Ömer Döngeloğlu, Ramazan ayının ilk gününde anılıyor. Ömer Döngeloğlu, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ömer Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.Peki, Ömer Döngeloğlu kimdir, ne zaman öldü?
Bir televizyon kanalında yaptığı dini içerikli yayınlar ile tanınan Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.
Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. Döngeloğlu, Corona virüs (Koronavirus) dolayısıyla 4 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybetti.
Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.
İstanbul’da yaşayan Ömer Döngeloğlu, evli ve 5 (beş) Çocuk Babasıydı.
ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN ESERLERİ
Peygamberin İzinde
Allah’a Adanmış hayatlar
Yeryüzünün yıldızları
Sözün Miracı; DUA
Allah Resulünü görenler
Peygamberimizin Dostları
Mus’ab bin Umeyr
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