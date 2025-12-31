×
Ömer Çelik'ten yeni yıl mesajı: Gazze’ye umut getirsin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun. Gazze, insanlık demektir. Yeni yıl Gazze’ye umut getirsin" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Çelik, "Bu sene insanlık için en ağır ve acı olay Gazze olmaya devam etti.

Her senenin bir muhasebesi var kuşkusuz. Ama Gazze her türlü değerlendirmenin ötesinde bir insanlık acısıdır. Cumhurbaşkanımız 'insanlık ittifakı'nın en güçlü sesi olarak Gazze’yi her platformda gündemde tuttu. Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun. Gazze, insanlık demektir. Yeni yıl Gazze’ye umut getirsin" ifadelerini kullandı.

