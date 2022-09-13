Ömer Çelik'ten Tunç Soyer'e tepki: İşgalcilere söylemediğini tarihimize söyledi

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı törenlerinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Osmanlı ile ilgili sözlerini eleştiren Çelik, şunları söyledi:

SON DERECE SAKINCALI

“(Tunç Soyer’in kutlamalardaki sözleriyle ilgili) Maalesef Türkiye’de kimlik krizini tetiklemeye çalışanların kullandığı enstrümanlardan bir tanesi Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmek. Osmanlı Devleti de bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir. Doğru olan yaklaşım şudur; güzel İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde işgalcilere, o zamanki Yunan güçlerine söylenmeyen sözün, tarihimize söylenmiş olmasıdır. İşgalcilere karşı olan duruşumuzun anlatılması gerekirken, içeriye dönük bir tartışma haline çevrilmesi son derece sakıncalıdır, ciddi şuursuzluktur.

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BU BİR HAYDUTLUK

Yunanistan’ın yükseltmeye çalıştığı tahriklerin farkındayız. En son bir Ro-Ro gemisine ateş açmaları açık bir şekilde söyleyelim, bu bir haydutluktur. Burası çıkmaz sokaktır. Sorunların masada çözülmesi için Türk diplomasisi yeterli kapasiteye sahiptir. Bütün sorunların çözüm yeri masadır.

YURT KAPASİTESİ 825 BİN

Şimdiye kadar yapılmış ve yapılanlarla birlikte yurt kapasitemiz 825 bini geçti. Bize yaklaşabilen ülke, bizim kapasitemizin yarısına ulaşabildi. Cumhurbaşkanımızın, öğrencilerimizin dışarıda kalmaması için azami gayretin gösterilmesi şeklindeki iradesi bizi 825 binlik yurt kapasitesine ulaştırdı.

ORTADA MASA YOK

Altılı masada ortak siyaset çıkarmak için yeterince toplantı yapıldı. En temel konularda bile mutabakata varılamıyor. Altılı masanın her konuda altılı düşünmesi, her konuda birbirinden farklı tavır sergilemesi ortada bir masa olduğu izlenimi vermiyor.

TAM BİR ŞUURSUZLUK

(Faik Öztrak’ın açıklamaları) Üzüntü verici buluyorum. Hiçbir siyasi parti ve siyasetçi bu duruma düşmemeli. Siyasi açıdan tam bir şuursuzluk ve çarpıklık. Seçilmiş birisi ile darbeciyi aynı yere koymak. Tabii ki şiddetle kınıyoruz. Bu kınanacak bir davranıştır.

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ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

(Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni) Cumhurbaşkanımız müsait olması durumunda gideceğini söyledi, programla ilgili çalışma devam ediyor. Henüz netleşmiş değil. Cumhurbaşkanımızın öncesinde Özbekistan ziyareti, hemen ardından BM ziyareti var. Bu ikisinin arasına denk geliyor. Program nasıl ayarlanır bunun üzerinde çalışan bir heyet olduğunu söyleyebilirim, onun için net bir şey söyleyemiyorum size.”