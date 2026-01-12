Ömer Çelik'ten Suriye mesajı: Arap-Kürt çatışması yok, SDG'yi soykırımcılar cesaretlendirdi

Haberin Devamı

AK Parti MYK sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de SDG'ye karşı düzenlenen operasyonlardan İran'da yaşanan protesto gösterilerine kadar gündemdeki başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğinin altını çizen Çelik, bir ülkede aynı anda iki ordunun olmayacağının altını çizdi.

"İRAN'DA KAOS ÇIKMASINI ARZU ETMEYİZ"

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Ülkemize dönük sanal bahis bir operasyon olarak kullanılıyor. İllegal tarafı bunun mafya yapılanmalarıyla bağlantısı kara para tüm boyutlarıyla ele alınarak bunun ülkemize toplumumuza vatandaşlarımıza zararını engelleyecek şekilde eylem planını ortaya koymaya çalışacağız.

Biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz. Tabi burada İran toplumunda ve devlet hayatında bazı sorunlar olduğunu yok saymıyoruz. Ama sorunların çözülmesi İran Cumhurbaşkanı sayın Pezeşkiyan'ın ifade ettiği gibi İran toplumunun kendi öz dinamikleriyle gerçekleşmeli. İran devletinin kendi milli iradesiyle gerçekleşmelidir. Dışarıdan yapılan müdahalelerin daha kötü sonuçlar doğuracağını özellikle de İsrail'in kışkırtmasıyla ortaya çıkacak bir takım müdahalelerin daha büyük krizlere yol açacağını görüyoruz.

Haberin Devamı

Venezuela'daki müdahalenin ve Devlet Başkanı Maduro'nun şuan bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela halkının yanındayız. Her zaman dış müdahaleler olumsuz sonuçlar doğuruyor.

"SDG SOYKIRIMCI SİYASET ODAKLARI TARAFINDAN CESARETLENDİRİLMEKTEDİR"

Suriye’de önemli gelişmeler oldu. Burada dikkat çektiğimiz durum haklı çıkmıştır. Burada SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi sivil yerleşim alanlarına saldırdılar, konutlara saldırdılar ve pek çok kamu kurumuna saldırarak sıkıntılı bir tablo ortaya çıkardılar. Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir.

Gazze’de sarı hat çekilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Gazze’ye daha çok in sanı yardım girmesi konusunda uluslararası toplumun iradesi son derece önemlidir.

Haberin Devamı

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye’nin egemenliğinin korunması bizim açımızdan hassas konulardır. 10 Mart mutabakatına uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktır. 10 aydır SDG’nin çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK öncesi vatandaşlarla görüştü Haberi görüntüle

"ARAP KÜRT ÇATIŞMASI YOK"

Burada Kandil’in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürükleyen, olayların daha da büyümesini sağlamaya çalışan hattı da net bir şekilde gördük. Burada herhangi bir sorun büyümemesi, daha fazla kan dökülmemesi için oraya otobüsler gönderildi. Birtakım sivillerin, SDG unsurlarının kan dökülmeden çıkması için irade ortaya konuldu. Burada Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin SDG’nin birtakım odaklar tarafından cesaretlendirilerek birtakım saldırılar düzenlemesi sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu bir Arap-Kürt çatışması değil.

Haberin Devamı

Burada önemli olan şudur. Suriye’nin bütünlüğü önemlidir. İç barışı önemlidir, Egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye’nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.

"DÜRZİ, ALEVİ, KÜRT KARDEŞLERİMİZE KÖTÜ GÖZLE BAKANIN KARŞISINDAYIZ"

Suriye'deki operasyonlarda Alevi ve Kürtlerin hedef alındığı iddialarıyla ilgili soruya Çelik şu cevabı verdi:

Bu hassasiyetler Türkiye tarafından iletiliyor. Dolayısıyla burada herhangi bir Dürzi kardeşimize, Alevi, Şii kardeşimize kötü gözle bakanın karşısında Türkiye Cumhuriyeti durur. Kendisine Dürzi'nin temsilcisiyim diyenlerin aslında Kürtle, Dürzi ile, Alevi Şii ile bir alakası yok. Onlar terör faaliyetleri yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine müdahale edildiği zaman sanki bir mezhep grubuna müdahale edilmiş gibi bunu sunuyorlar.

Haberin Devamı

Bu hassasiyetler Türkiye tarafından iletiliyor. Dolayısıyla burada herhangi bir Dürzi kardeşimize, Alevi, Şii kardeşimize kötü gözle bakanın karşısında Türkiye Cumhuriyeti durur. Kendisine Dürzi'nin temsilcisiyim diyenlerin aslında Kürt ile, Dürzi ile, Alevi Şii ile bir alakası yok. Onlar terör faaliyetleri yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine müdahale edildiği zaman sanki bir mezhep grubuna müdahale edilmiş gibi bunu sunuyorlar. Terör örgütleri etnik grupları kalkan yapıyorlar. Bunlara müdahale edildiği zaman kim ki diyorsa Kürtlere müdahale ediliyor yalan söylüyor. Kim ki diyorsa Alevilere karşı kötülük yapılıyor yalan söylüyor.

"BİZ ALEVİ CANLARIMIZLA DA BİRİZ BERABERİZ"

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Alevilerle ilgili söylemlerine ve emeklilerle ilgili düzenlemelere ilişkin yapılan eleştirilere yanıt olarak Çelik şunları söyledi:

Bizim partimizin Alevi canlarımızı sahiplenmesi bu konudaki hassasiyeti son derece açık bir şekilde ifade ettiğimiz bir husustur. Emekli büyüklerimizle ilgili burada en büyük hassasiyet onlarla ilgili gösterilmektedir. Bütçenin imkanları içerisinde elden gelenler yapılmaya çalışılıyor.

Bizim arkadaşlarımızın yaptıkları görevlere layık olup olmadıkları arkadaşlarımız kendi siyasi emekleriyle Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu göreve getirilmiştir. Görevi hakkıyla yapmaktadırlar. Burada emeklilerimiz üzerinden, alevi canlarımız üzerinden AK Parti'ye dönük tartışma açılması tümüyle reddettiğimiz bir konudur. Biz Alevi canlarımızla da biriz beraberiz, bütün siyasi hayatımız boyunca en önemli önceliklerimizden bir tanesi bizim emeklilerimizle yürüdüğümüz yolda onların her zaman yanında olmaktır.

İran'da yaşanan protesto gösterileriyle ilgili sorulan soruya ise Çelik şu ifadelerle yanıt verdi:

İran konusu komşumuzdur. Çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Kardeş İran halkının başına sıkıntı gelmemesi, zorlukla karşı karşıya kalmaması bizim en büyük hassasiyetlerimizden birisidir. İran'da sorunlar olduğu görülüyor. Bunu halletmesi gereken İran toplum hayatı ve İran devlet hayatının kendi öz dinamikleridir. Dışarıdan müdahale son derece olumsuz sonuçlar doğurur.