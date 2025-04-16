Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder'in kaldırıldığı hastaneye ziyaret: Yaşananlar hepimizi üzdü

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kendisine şifalar diliyoruz. Çok uzun bir ameliyat süreci sonunda yoğun bakımda. Durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Hepimiz dua ediyoruz, şifa bulması için.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞALIM SONRASI KOLAY' DERDİ'

Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik. O her seferinde ‘İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım, bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım. Bizim deyişimizle ondan sonrası kolay.’ derdi. Emanetin sahibi Allah derdi. Biz de aman sağlığına dikkat et, aman sağlığın konusunda titiz ol diye. Meclis’te yasama çalışmaları bittikten sonra geceleri bu son süreçte geç saatlere kadar sohbetlerimiz oluyordu.

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'CUMHURBAŞKANIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN TAKİP EDİYOR'

Siyasetçi, sanatçı olarak hayatın zorlu şartları ile mücadele etmiş birisi. Değerli ailesi ile görüştük, hocalarımız Türkiye’nin en iyilerinden. En kısa zamanda aramızda görmeyi umut ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız olayın ilk olduğu andan itibaren takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini bir kez daha iletiyorum.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

Hastanedeki ziyaret sonrası TBMM Başkanı Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu:

Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler de bulunuyor. Herkesin gösterdiği iyi niyetli temennileri biz de gördük. İyi bir siyasetçi, vatanını seven bir insandı. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönecektir. Bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri açıklamak bana düşmez. Ameliyatlar son derece başarılı şekilde yapıldı.

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