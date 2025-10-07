Ömer Çelik'ten Recai Kutan'ın vefatının birinci yılı için mesaj: Rahmetle anıyoruz

Güncelleme Tarihi:
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, geçen yıl 94 yaşında hayatını kaybetmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının birinci yılında sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;
"Siyasi hayatımızın değerli isimlerinden merhum Recai Kutan’ı ahirete irtihalinin 1’inci yılında rahmetle anıyoruz..."
